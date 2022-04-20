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ВКС России уничтожили два склада головных частей ракет «Точка-У» на Украине

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине. Об этом 19 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.


«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», — сказал он на брифинге.

Также в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах трех населенных пунктов.

«Поражены три пункта управления украинских войск, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1260 военным объектам», — добавил генерал.

Так, поражены 25 пунктов управления украинских подразделений, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1», 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

«Российскими средствами противовоздушной обороны <…> сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29. <…> Перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У». <…> Уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал Конашенков.

17 апреля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что противовоздушная оборона перехватила запущенную украинскими войсками ракету «Точка У».


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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