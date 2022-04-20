Появились кадры попадания противотанковой ракеты в украинский Т-64БВ

В сети опубликовано видео попадания противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) в Т-64БВ вооруженных сил Украины.

Кадры сделаны в ходе спецоперации на асфальтированной автодороге вне населенных пунктов, но в какой именно местности - не уточняется. На записи видно, что танк противника находится на удалении примерно 500-700 метров, полет ракеты занимает всего пару секунд.

На размещенных вместе с роликом фотографиях показаны повреждения машины. Удар ПТУР пришелся в левую часть корпуса, почти под башню. Динамическая защита машины, вероятно, не сработала.

Примечательно, что помимо обмундирования ВСУ рядом с подбитым танком запечатлена экипировка с нашивкой в виде флага Великобритании, лежащая у противотанкового комплекса. Также можно заметить аптечки первой помощи иностранного производства.

Судя по кадрам, украинский танк был поражен комплексом "Конкурс", которым оснащаются различные бронемашины российской армии. ПТРК за многие годы неоднократно доказал свою высокую эффективность при простоте и надежности эксплуатации. Противотанковая ракета имеет тандемную головную часть. Она способна уничтожать бронетехнику на расстоянии до четырех километров, а максимальная скорость полета достигает 250 метров в секунду. В зависимости от угла встречи снаряд может пробивать 600-800 миллиметров гомогенной брони, в том числе и находящейся за динамической защитой.

Тимур Алимов