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Российская газета

Пуск ракеты бомбардировщиком Су-34 на Украине показали на видео

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Применение ракеты X-29 истребителем-бомбардировщиком Су-34 показали на видео.


Минобороны обнародовал кадры боевых вылетов Су-34 и пуска ракеты "воздух-земля" X-29 на Украине. Как пояснил командир звена Су-34 Михаил, им была поставлена задача по уничтожению вражеской техники высокоточными ракетами. Цель была поражена.

"Боевые вылеты - это всегда очень тяжелая, напряженная, ответственная работа, - рассказал о специфике службы пилот". - Испытываешь перегрузки. - Плюс, накладывается боевая обстановка, выполняется противодействие ПВО противника. Маневрируем, рабочие комплексы помогают.

Высокоточная авиационная ракета малого радиуса X-29 одна из самых распространенных ракет этого класса на российских военных самолетах. Была разработана в 1980-е годы ОКБ - НПО "Молния" и НПО "Вымпел". Предназначалась в первую очередь для уничтожения укрепленных целей: железобетонных сооружений, мостов, кораблей водоизмещением до 10 000 тонн и подводных лодок в надводном положении.

Оснащается бронебойно-фугасной боевой частью весом 317 кг. Это примерно половина от стартового веса изделия. Скорость X-29 - 250-350 метров в секунду. Дальность - до 10 километров.

Сейчас ракета модернизируется. К семейству Х-29 относятся такие модификации как Х-29Л (с лазерной головкой самонаведения), Х-29Т (с телевизионной ГСМ), Х-29МП (модернизированная, с пассивной радиолокационной головкой).


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Су-34
Х-29
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