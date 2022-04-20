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ЦАМТО

Япония намерена поставить ВС Украины беспилотники и средства химзащиты

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

ЦАМТО, 19 апреля. Правительство Японии намерено поставить ВС Украины дополнительную помощь. В пакет входят средства химзащиты (специальная одежда и маски), а также беспилотники, передает "РИА Новости".

"На основании нового запроса от украинского правительства было решено направить Украине костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники. Министерство обороны и Силы самообороны Японии намерены оказывать максимально возможную поддержку Украине", – отмечается в пресс-релизе японского оборонного ведомства.

В марте Япония направила на Украину помощь в виде нелетального снаряжения: бронежилеты, шлемы, теплая одежда, палатки, средства гигиены, сухие пайки, генераторы, напоминает агентство.

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Украина
Япония
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БПЛА
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