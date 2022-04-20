В Восточном военном округе внедряются новые технологии хранения военного имущества

ЦАМТО, 19 апреля. На территории Хабаровского края специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России создаются новые базы комплексного хранения по современным технологиям систем безопасности военного имущества.

Территория складской зоны находится в районе с 7-бальной сейсмичностью, все хранилища выполняются в сейсмоустойчивом исполнении, что достигается использованием новых специальных технологий и соответствующих строительных материалов. Также современные объекты хранения соответствуют I категории молниезащиты от прямых ударов молнии, которая обеспечивается системой спаренных тросовых молниеприемников. Возле каждого хранилища установлены по четыре опоры молниезащиты.

Кроме того, были выполнены мероприятия по защите металлоконструкций от коррозии, применены специальные огнезащитные составы, смонтированы инженерные системы: энергоснабжение, вентиляция, телефонизация, системы автоматической охранной и автоматической пожарной сигнализаций, система оповещения и управления эвакуацией.

На территории складской зоны обустроены широкие проезды, перед хранилищами – удобные подъездные площадки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.