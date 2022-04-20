Войти
ЦАМТО

В Восточном военном округе внедряются новые технологии хранения военного имущества

250
0
0
Казарма военного городка вблизи поселка Князе-Волконское Хабаровского края.
Казарма военного городка вблизи поселка Князе-Волконское Хабаровского края.
Источник изображения: http://dfo.spetsstroy.ru/

ЦАМТО, 19 апреля. На территории Хабаровского края специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России создаются новые базы комплексного хранения по современным технологиям систем безопасности военного имущества.

Территория складской зоны находится в районе с 7-бальной сейсмичностью, все хранилища выполняются в сейсмоустойчивом исполнении, что достигается использованием новых специальных технологий и соответствующих строительных материалов. Также современные объекты хранения соответствуют I категории молниезащиты от прямых ударов молнии, которая обеспечивается системой спаренных тросовых молниеприемников. Возле каждого хранилища установлены по четыре опоры молниезащиты.

Кроме того, были выполнены мероприятия по защите металлоконструкций от коррозии, применены специальные огнезащитные составы, смонтированы инженерные системы: энергоснабжение, вентиляция, телефонизация, системы автоматической охранной и автоматической пожарной сигнализаций, система оповещения и управления эвакуацией.

На территории складской зоны обустроены широкие проезды, перед хранилищами – удобные подъездные площадки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
23.10.2015
Миротворцы ЦВО получили более 1000 комплектов экипировки "Ратник"
20.03.2015
Рогозин: использование "Ангары" для полетов на Луну надо обдумать
25.06.2014
Проблемы оборонного импортозамещения средней полосы
01.04.2013
Казанские вертолетостроители "нажились" на Индии, США, Азербайджане и Египте
19.06.2012
Не ПРОведёшь!
26.12.2011
Оборонка подняла бунт против Минобороны
04.04.2008
На Новосибирском авиазаводе холдинга "Сухой" началась модернизация очередной партии Су-24М для российских ВВС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.04 04:57
  • 23735
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.04 03:39
  • 46
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.04 02:09
  • 8
Раскрыты детали развития области электроники в России
  • 19.04 20:51
  • 7
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 19.04 20:39
  • 1
Т-80 с новыми тралами и доработанными "зонтиками" замечены под Попасной
  • 19.04 19:15
  • 19
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.04 16:49
  • 9
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 14:47
  • 0
Российская компания займется производством комплектующих для бизнес-джетов и платформ для ремонта вертолетов
  • 19.04 14:32
  • 0
Эксплуатационный контроль обслуживаемых объектов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
  • 19.04 13:58
  • 2
Как восполнить потерю крейсера «Москва»
  • 19.04 12:40
  • 1
Внедрение ERP на предприятии. Этап 2 - SCADA
  • 19.04 12:04
  • 2
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 19.04 11:47
  • 12
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 19.04 10:40
  • 2
В «Ростехе» опровергли информацию о возможной остановке эксплуатации SSJ-100
  • 19.04 10:23
  • 2
«Опасность конфликта в Арктике перестала быть теоретической»