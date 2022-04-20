Последствия авиаударов по "Азовстали" показали на видео

В Сети появилось видео авиационных ударов по "Азовстали", где засели украинские боевики. "На видео работа авиации, даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо", - написал опубликовавший видео Александр Ходаковский, командир батальона "Восток" НМ ДНР.

Днем ранее ВС России предложили националистам прекратить боевые действия и сложить оружие. Но никто не вышел.

"РГ" писала, что засевшие на территории мариупольского завода "Азовсталь" боевики хотят сдаться. Однако им запрещают это сделать из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом свидетельствуют радиоперехваты.

Националисты находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен.

Украинских националистов постепенно сгоняют в кучу и шансов у них нет - только сдаваться, отметил Александр Ходаковский.

Светлана Цыганкова