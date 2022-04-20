Французские шторы: особенности и варианты установки

Несомненно, что вопрос оформления окна – один из ключевых при работе с дизайном интерьера. Как уже не раз говорилось, окно является своего рода центральной фигурой всего интерьера и от того, насколько гармонично будет оно оформлено, зависит очень многое.

Все большей популярность сегодня пользуются французские окна, представляющие собой большой профиль, открывающийся и внутрь и наружу. Как правило, такие окна сегодня являются неотъемлемым элементом практически любого коттеджа или дачного дома. Конструктивно такие профили – достаточно сложная система, а потому и шторы для французского окна нужны специальные.

Шторы для французского окна или, проще говоря, французские шторы – как правило, шелковое или тюлевое полотно, прошнурованное таким образом, чтобы его можно было легко поднять и собрать у карниза. Рекомендуем обратить внимание на электрический карниз для французских штор в специализированном каталоге.

Сегодня французские шторы бывают самые разные и получили они свое распространение не только для оформления французского окна и более традиционных вариантов. Так, сшить французские шторы своими руками совсем несложно, а потому хозяйки нередко украшают такими шторами собственного производства окна на кухне или в спальне.

Французские шторы для кухни – отличное решение, позволяющее не принося в жертву функциональность, добиться в интерьере ощущение легкости и изысканности. Такое решение по достоинству оценят все, кто стремится придать даже такому привычному помещению как кухня максимум благородства и оригинальности. С французскими шторами на кухне отлично будет сочетаться деревянная мебель в классическом стиле – на тонких фигурных ножках в светлых, натуральных оттенках.

Далее приведем пример того, как сшить французские шторы самостоятельно. Нам нужны три больших полотна из легкой ткани наподобие той, что применяют для тюля. Три полотна закрепляются на карнизе внахлест и перехватываются шелковыми лентами. Далее можно добавить готовый подъемный механизм или же использовать традиционное решение – шнуры, позволяющие закреплять полотнища в поднятом состоянии, если необходимо обеспечить свободный проход к окну. Отлично себя зарекомендовал тандем штор с электрическим карнизом на дистанционном управлении. Посмотрите на современные модели таких устройств на сайте Прокарниз https://prokarniz.ru/ по ссылке.

Французские шторы, будут особенно хороши летом, когда хочется создать легкое настроение и декорировать интерьер максимально жизнерадостно. Так, в дополнение к таким шторам можно добавить в дизайн интерьера изящные гипсовые статуэтки, а также небольшие фарфоровые вазы с цветами. Хорошо будет гармонировать с французскими шторами и небольшой кофейный столик светлого дерева в классическом аристократическом стиле, а также светильники с абажурами.

Расцветка для французских штор выбирается, как правило, традиционная – пастельных тонов, одноцветная. Реже используют светло-салатовый или розовый цвет. Сегодня существует огромное разнообразие самых различных тканей для французских штор и расцветку необходимо выбирать наиболее подходящую для конкретного материала, а не наоборот. Иначе говоря, не стоит вначале ставить себе цель найти ткань именно определенного тона. Представьте лучше - как будет смотреться именно какой-либо конкретный отрезок ткани определенного цвета в Вашем интерьере – и тогда, быть может, Вы измените и весь дизайн в целом.

Помните, что декор – процесс активный, а потому решения лучше всего принимать в процессе, и тогда все у Вас будет получаться быстро и гармонично.