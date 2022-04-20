Минобороны показало кадры применения Су-34 в ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Украине, в том числе использование высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.

На видео показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка боезапаса. Затем сняты взлет, вид из кабины и запуск ракеты, затем — посадка.

"Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты — это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа", — сказал журналистам командир звена Су-34 Михаил.

По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное — четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил военный.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации ВКС применяют широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Самолеты выходят на задачу для уничтожения военных объектов ВСУ с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов. Перед вылетом техника проходит комплексную подготовку.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей. Управляемые высокоточные ракеты Х-29 класса "воздух — поверхность" предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных объектов.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.