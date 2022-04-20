Россия и Вьетнам договорились о совместных военных учениях

МОСКВА, 19 апреля/ Радио Sputnik. Делегации России и Вьетнама провели конференцию по планированию совместных учений, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи", – приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что конференция прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и главы отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева.

Вьетнамскую армию представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.

Военачальники России и Вьетнама согласовали тематику предстоящих учений, сроки и место проведения маневров. Стороны также обсудили вопросы медицины и тылового обеспечения, культурную и спортивную программу.

Тараев пояснил, что целью учений является совершенствование навыков командиров и их команд в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложных тактических условиях. Учения, предположительно, пройдут под названием "Континентальный союз – 2022".

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