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В России заявили об изготовлении самого точного в мире БОКЗ-МР

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

В отделе оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) заявили об изготовлении самого точного в мире звездного датчика БОКЗ-МР, необходимого спутникам для ориентации в пространстве. На разработку российских ученых обратили внимание в ТАСС.

«В 2021 году закончена разработка прибора звездной ориентации нового поколения БОКЗ-МР, которая длилась семь лет», — говорится в отчете по итогам прошлого года ИКИ РАН.

Там же сообщается, что первые летные образцы приборов доставлены в Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» для комплектования космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-ПМ».

Согласно отчету, технические характеристики прибора улучшены по почти всем показателям в пять-десять раз. «В настоящий момент БОКЗ-МР при массе в четыре килограмма — наиболее высокоточный прибор в мире», — говорится в документе.

В январе гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что российский КА ДЗЗ «Ресурс-П» №1 завершил свою миссию, проработав на 3,5 года дольше запланированного срока.

В январе 2019 года Баранов говорил о том, что спутники «Ресурс-П» №2 и №3 не работают из-за отказа электроники. «Во-первых, причина техническая, она в целом установлена, но до конца юридически эти вещи еще не оформлены, поэтому пока это не выносится в медийное поле. Причины по отказам — они, если говорить, так сказать, общим языком, в отказе электронной компонентной базы», — отмечал глава РКЦ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
ЦСКБ-Прогресс
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