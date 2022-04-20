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Российская газета

Минобороны РФ показало уничтожение военных объектов бомбардировщиками Су-34

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В ходе специальной военной операции истребители и бомбардировщики вылетают на уничтожение украинских военных объектов с использованием высокоточных ракет и корректируемых боеприпасов.


Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожили объекты военной инфраструктуры украинской армии.

На боевых вылетах экипажи применяют в том числе и управляемые высокоточные ракеты "воздух-поверхность" Х-29, которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника. Вылеты Су-34 выполняются в светлое и темное время суток в любых погодных условиях.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Х-29
Компании
Минoбороны РФ
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