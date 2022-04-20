Опубликованы кадры попадания ракеты в украинский Су-25

В Сети появились кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25 зенитной ракетой в Харьковской области.

Видео было снято армейским тепловизором 15 апреля в окрестностях Изюма. Штурмовик ВСУ шел на малой высоте, интенсивно отстреливая тепловые ловушки. Самолет сбила догнавшая его ракета, Су-25 начал резкое снижение.

Судя по изображению с тепловизора, первый взрыв на борту произошел еще в воздухе. Второй, более мощный - после столкновения штурмовика с землей.

Уничтожение Су-25 ВСУ подтвердило и Минобороны РФ. Согласно сообщению, самолет был сбит российским комплексом ПВО.

Антон Валагин