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Российская газета

Опубликованы кадры попадания ракеты в украинский Су-25

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Источник изображения: rg.ru


В Сети появились кадры уничтожения украинского штурмовика Су-25 зенитной ракетой в Харьковской области.

Видео было снято армейским тепловизором 15 апреля в окрестностях Изюма. Штурмовик ВСУ шел на малой высоте, интенсивно отстреливая тепловые ловушки. Самолет сбила догнавшая его ракета, Су-25 начал резкое снижение.

Судя по изображению с тепловизора, первый взрыв на борту произошел еще в воздухе. Второй, более мощный - после столкновения штурмовика с землей.

Уничтожение Су-25 ВСУ подтвердило и Минобороны РФ. Согласно сообщению, самолет был сбит российским комплексом ПВО.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
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