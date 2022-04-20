Власти Мали сообщили о получении партии российского оружия

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия.

ЦАМТО, 19 апреля. ВС Мали получила партию российского оружия, в том числе два боевых вертолета и радары, сообщается на официальной странице президента африканской республики в соцсетях.

"Мы получаем вторую партию военной техники из России. Это проявление очень плодотворного партнерства с российским государством", – цитирует "РИА Новости" начальника Генштаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра.

По его словам, поставка техники позволит "значительно усилить" оперативные возможности национальной ПВО.

По словам У.Диарра, "это также проявление очень сильной политической воли к существенному оснащению малийской армии, чтобы она могла выполнять свою миссию по защите территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны", – отмечает агентство.

В сообщении уточняется, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта в ночь на 18 апреля.