AeroVironment поставит ВС Украины БЛА RQ-20 "Пума AE"

ЦАМТО, 19 апреля. Минобороны США 14 апреля объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией AeroVironment Inc. соглашения на поставку комплектов БЛА RQ-20 "Пума AE" для ВС Украины.

Стоимость продажи составляет 19,738 млн. долл. Соглашение также включает комплекты оборудования для разведки, наблюдения и целеуказания, начальный пакет запасных частей, логистическую поддержку подрядчика и проведение обучения применению систем личного состава ВС Украины.

Работы будут выполнены на предприятии в Сими-Вэлли (шт.Калифорния) до 30 мая 2022 года.

Судя по объявлению, речь идет о поставке базовой версии "Пума AE", а не последней модификации "Пума 3 AE".

Размах крыла БЛА "Пума AE" составляет 2,8 м, длина – 1,4 м, максимальная взлетная масса – 5,9 кг, скорость – 37-83 км/ч. Аппарат оборудован малошумным электрическим двигателем, а также турелью с оптико-электронной и инфракрасной камерами.

БЛА запускается "с руки" и может выполнять задачи в течение 210 мин. на высотах 30-150 м в радиусе 15 км от наземной станции управления. БЛА выполняет полет автономно или под контролем наземной станции управления. Обычно в комплект поставки входят три БЛА и 2 наземные станции управления.