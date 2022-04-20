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ЦАМТО

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" прибыл в Североморск

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

ЦАМТО, 19 апреля. Флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" – завершил выполнение всех поставленных задач в море и прибыл в главную базу флота – город Североморск.

Корабль успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки, отработав слаживание экипажа в море, а также выполнив ряд практических боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.

На завершающем этапе работы крейсера в Баренцевом море, его экипаж встретил День корабля – 24-ю годовщину со дня первого подъема военно-морского флага. Торжественные мероприятия прошли в рабочей обстановке. Командир корабля капитан 2 ранга Артем Пономарев поздравил подчиненных с праздником и передал приветствие от командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, сообщает пресс-служба Северного флота.

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