Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" прибыл в Североморск

ЦАМТО, 19 апреля. Флагман Северного флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" – завершил выполнение всех поставленных задач в море и прибыл в главную базу флота – город Североморск.

Корабль успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки, отработав слаживание экипажа в море, а также выполнив ряд практических боевых упражнений с применением артиллерийского оружия.

На завершающем этапе работы крейсера в Баренцевом море, его экипаж встретил День корабля – 24-ю годовщину со дня первого подъема военно-морского флага. Торжественные мероприятия прошли в рабочей обстановке. Командир корабля капитан 2 ранга Артем Пономарев поздравил подчиненных с праздником и передал приветствие от командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, сообщает пресс-служба Северного флота.