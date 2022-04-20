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Интерфакс-АВН

Спасатели Тихоокеанского флота провели учение по спасению аварийной подлодки

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Георгий Козьмин
Спасательное судно "Георгий Козьмин".
Источник изображения: vitalicus 75 / http://fleetphoto.ru/

Владивосток. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого провел тренировку по оказанию помощи подводной лодке, условно терпящей бедствие, сообщил во вторник отдел информации ТОФ.

В тренировке был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40.

"В ходе учения аппарат был спущен на воду с борта спасательного судна, после чего экипаж АС-40 выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку", - говорится в сообщении.

Личный состав глубоководного аппарата осмотрел комингс-площадку "аварийной" подлодки, закрепленной на дне на специальном водолазном полигоне, а затем выполнил стыковку и произвел вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины.

После подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь на условно терпящей бедствие подлодке со спасательным судном.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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