Спасатели Тихоокеанского флота провели учение по спасению аварийной подлодки

Владивосток. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипаж спасательного судна "Георгий Козьмин" Тихоокеанского флота (ТОФ) в заливе Петра Великого провел тренировку по оказанию помощи подводной лодке, условно терпящей бедствие, сообщил во вторник отдел информации ТОФ.

В тренировке был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40.

"В ходе учения аппарат был спущен на воду с борта спасательного судна, после чего экипаж АС-40 выполнил поиск стенд-макета эпроновской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку", - говорится в сообщении.

Личный состав глубоководного аппарата осмотрел комингс-площадку "аварийной" подлодки, закрепленной на дне на специальном водолазном полигоне, а затем выполнил стыковку и произвел вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины.

После подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент тренировки, установив связь на условно терпящей бедствие подлодке со спасательным судном.