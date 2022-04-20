Рогозин усомнился в отказе США от испытаний противоспутникового оружия

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о том, что Соединенные Штаты отказываются от испытаний противоспутникового оружия. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

По мнению главы «Роскосмоса», установление моратория на испытания противоспутникового оружия «в переводе на русский язык» означает, что Соединенные Штаты уже завершили серию испытаний и «поставили его на вооружение Космических сил США».

Ранее вице-президент США Камала Харрис объявила о том, что американские власти хотят написать новые правила и установить нормы работы в космосе. «Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить», — пояснила она. Политик подчеркнула, что Белый дом призывает другие страны присоединиться к этому решению.

В конце декабря 2021 года Дмитрий Рогозин в беседе с The New York Times оценил вероятность того, что Россия будет проводить испытания противоспутникового оружия. «Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да», — заявил он тогда.