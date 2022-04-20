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Вооруженные силы Японии провели учения с атомным авианосцем США

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USS-Abraham-Lincoln-CVN-72
USS Abraham Lincoln (CVN 72). Источник: shipwallpaper.blogspot.com.

Вооруженные силы Японии на протяжении 10 дней проводили крупномасштабные учения с ударной группой Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом рассказал министр обороны Японии Нобуо Киси, передает ТАСС.

Мероприятия проходили в Восточно-Китайском и Японском морях и завершились 17 апреля.

Уточняется, что группу ВМС США возглавлял атомный авианосец Abraham Lincoln. Со стороны Японии участие в учениях принимали ракетные эсминцы, силы ВВС и мобильные амфибийные силы. Как отметил глава японского военного ведомства, страны «продемонстрировали, что поддерживают отличную степень взаимодействия и могут предотвратить попытки одностороннего силового изменения ситуации в регионе».

Ранее Япония и США подписали соглашение о расходах на содержание американских военных баз. Встреча сторон состоялась в формате «два плюс два», в ней участвовали главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Всего в Японии находятся более 50 тысяч военнослужащих США.

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Авианосец
Военные учения
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