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Военное обозрение

Момент поражения штурмовика Су-25 ВС ВСУ ракетой попал на видео

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Иллюстративное изображение

Появились кадры с уничтожением штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины в небе над Харьковской областью. Ранее сообщалось о том, что самолёт был отправлен украинским командованием с той целью, чтобы атаковать город Изюм, контроль над которым несколько недель назад ВСУ был утрачен.

Видео, снятое через тепловизор, публикует Mash.

Видно, что самолёт отстреливает так называемые тепловые ловушки, пытаясь уйти от зенитной ракеты, и в течение нескольких секунд продолжает полёт. Затем следует поражение самолёта. На экране тепловизора появляется яркая красная вспышка. Самолёт падает.

Ещё через несколько секунд возникает новая вспышка, которая свидетельствует о столкновении штурмовика ВС ВСУ с землёй. Возникает пожар, по внешнему виду которого (через тепловизор) можно судить о том, что при столкновении с землёй мог сдетонировать боекомплект Су-25, также произошёл взрыв из-за наличие немалых объёмов остающегося топлива.

Напомним, что информацию об уничтожении украинского штурмовика в районе Изюма ранее представил генерал-майор Игорь Конашенков в ходе очередного брифинга о ходе проведения военной спецоперации на Украине. Харьковская область сегодня относится к северному направлению СВО России. Боевые действия разворачиваются к югу и юго-западу от взятого ранее под контроль города Изюма. Также боевые действия идут в непосредственной близости от самого Харькова.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Персоны
Конашенков Игорь
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