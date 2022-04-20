Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России на учениях провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки, во время которого искали корабли и подводные лодки "противника", заявили в Тихоокеанском флоте.

"В рамках полетного задания летчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. Всего за время полета было обследовано более 10 тысяч квадратных километров акватории Тихого океана", — говорится в сообщении.

На учениях самолеты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах.

Кроме того, летчики отработали пилотирование в составе пар самолетов на малых высотах над водной поверхностью Тихого океана.

Для повышения эффективности выполнения задач организовано взаимодействие пилотов с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.