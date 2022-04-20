Т-80БВ получили новые противоминные тралы и защитные "зонтики"

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Задействованные в специальной военной операции против украинских нацистов российские Т-80БВ получили современные минные тралы и усовершенствованные защитные "зонтики".

Как сообщает "РГ: русское оружие", эти основные боевые танки можно было видеть в материале "Гумфронта" из Попасной.

Минные тралы ТМТ-К оцениваются специалистами как одни из самых совершенных в мире. По обнародованным на форуме "Армия" данным, кроме обычных противогусеничных и противоднищевых мин они могут нейтрализовывать противобортные боеприпасы и управляемые фугасы.

Конструкция имеет хорошую взрывоустойчивость, и оборудованный таким устройством танк сохраняет достаточную маршевую подвижность.

Установленный над башней этого же танка защитный "зонтик" отличается более продуманной формой. Он не препятствует посадке и покиданию машины и применению зенитного 12,7-мм пулемета "Утес".