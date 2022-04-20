Вашингтон почувствовал вкус крови в украинском кризисе и пытается его продлить

Геополитические аппетиты США растут

Статья китайского издания разоблачает планы США насчет российско-украинского конфликта. Отсутствие "блицкрига" внушило американцам ложные надежды. "Они начали планировать "совершенно иной мир", в котором они "активно стремятся изолировать и ослабить Россию", — пишет Global Times. Рано начали.

Редакционная статья

Госсекретарь США Энтони Блинкен, советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а также официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в последние дни делились своими прогнозами о том, когда может закончиться российско-украинский конфликт. В четверг Салливан заявил, что бои на Украине "могут продлиться месяцы или дольше". Блинкен и Прайс предположили, что российская операция может затянуться до конца 2022 года. Есть признаки того, что это не столько оценка Вашингтона, сколько его пожелание.

Этот прогноз на семь месяцев больше предыдущих, по которым конфликт должен был закончиться в мае. После того, как на Украине вспыхнул кризис, почти все действия Вашингтона были направлены на то, чтобы этот конфликт стал затяжным. С этой целью предпринимались все возможные мобилизации и "усилия". Последним прогнозом Вашингтон фактически призывает Украину не останавливаться и посылает Киеву сигнал поддержки. Страну беззастенчиво используют в качестве пешки.

Российско-украинский конфликт пересёк временной рубеж в 50 дней, и сейчас становится все более очевидно, что "спасение Украины" было лишь "сценическим эффектом", который США хотели создать для видимости. На деле целью Вашингтона была манипуляция с удлинением срока конфликта и извлечением выгоды из возникающего хаоса. В среду в Пентагоне приняли руководителей восьми крупнейших американских производителей оружия. На встрече обсуждалось ускорение темпов производства. Похоже, что акции компаний военно-промышленного комплекса США находятся на пороге очередного взлета. Американский ВПК — самый прямой и самый крупный выгодоприобретатель от затягивания конфликта. Более того, взвинчивание до максимума расходов России; использование "теории российской угрозы" для того, чтобы переманить Европу на свою сторону, а также манипуляции в НАТО — вот кровавые "геополитические дивиденды", которые США надеются получить с этого кризиса.

Поэтому, несмотря на слова Джо Байдена о том, что прямая конфронтация между альянсом и Россией — это "Третья мировая война, и мы обязаны ее избегать", политика Вашингтона, похоже, привела к эскалации именно в этом направлении. Через короткое время после начала российско-украинского конфликта обе его стороны выразили желание достичь прекращения огня. Для этого было проведено несколько раундов переговоров. В ходе пятого раунда Россия и Украина сблизились в позициях и объявили о позитивных сигналах.

Вскоре, однако, Украина изменила позицию по ключевым вопросам, таким как вступление в НАТО, и обсуждения фактически зашли в тупик. Отчасти это могло произойти из-за переговорной тактики Киева, слывущего нечестным переговорщиком. Но основная причина украинского упрямства и смены позиций всем известна: когда все пошло не по сценарию Вашингтона, Штаты вмешались, чтобы подорвать консенсус и переговорную базу.

С начала украинского кризиса звучали опасения насчет прихода "новой холодной войны". Однако текущая ситуация идет к более опасному сценарию, который едва ли можно назвать словами о прошлых кризисах. В эпоху холодной войны два лагеря пришли к соглашению о том, что безопасность взаимна. Обе стороны сдержали себя и сохранили долгосрочный мир во время военного и идеологического противостояния. Нынешняя американская политика по "победе над Россией" зашла дальше "подавления". И конечно, мир на Украине не входит в приоритеты Вашингтона. Нынешние США в той же степени высокомерны и так же стремятся к гегемонии, как и после окончания холодной войны, когда они были единственным полюсом в мире.

Российско-украинский конфликт продолжается, и геополитические аппетиты Вашингтона растут. Американские СМИ сообщили, что США и их союзники начали планировать "совершенно иной мир", в котором они "активно стремятся изолировать и ослабить Россию". "Тревога о безопасности", которую разгоняют США, заставила нейтральные европейские страны вроде Швеции и Финляндии стремиться вступить в НАТО. Кроме того, она подтолкнула Европу и Россию к нисходящей спирали в плане конфронтации по вопросам безопасности.

Независимо от того, вернется ли в итоге стратегия США таким же бумерангом, каким стало "продвижение демократии" американцами на Ближнем Востоке, Россия предупредила о "непредсказуемых последствиях" намерения Штатов разделить мир.

Что еще опаснее, Вашингтон, почувствовавший вкус крови в украинском кризисе, стремится применить этот подход в глобальном масштабе. Люди видят, что США пытаются выжать максимум из российско-украинского конфликта, увязывая его с ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. С одной стороны, США вынуждают НАТО смотреть все дальше на восток, далеко за пределы Северной Атлантики. С другой — не жалеют сил, чтобы навести шороху в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Америка впервые пригласила министров иностранных дел Японии и Южной Кореи на встречи глав МИД стран НАТО, попыталась втянуть Японию в AUKUSи усилила политические манипуляции по тайваньскому вопросу. Позволяя себе экстремальные геополитические игры, Вашингтон все чаще становится источником хаоса и войн. За этим нужно следить и от этого нужно защищаться всем.