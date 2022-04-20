Европейцы долго думали, как не допустить третьей мировой. И вот что вышло

Европейская внешняя политика не должна быть подавлена НАТО

К настоящему моменту НАТО успела пережить три удара, и, вероятно, теперь она пытается воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы возродиться, пишет "Хуаньцю шибао". Автор статьи советует Европе хорошенько подумать о том, стоит ли и дальше доверять свою безопасность США.

Сегодняшняя Европа – продукт двух конфликтов мирового масштаба прошлого века, ядром которых была безопасность. Поэтому самой большим вопросом Европы после Второй мировой войны все еще остается проблема безопасности. Послевоенное экономическое восстановление необходимо, но, что более важно, – третьей мировой войны не должно случится. И европейцы уже много лет ломают голову, как решить эту проблему безопасности.

После Второй мировой войны проблемой безопасности, с которой столкнулась Европа, сперва оказалась Германия, а затем – так называемая "советская угроза". В 1951 году было создано Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), которое помогло "помириться" Франции и Германии, а также инициировать процесс европейской интеграции. Но даже после ускоренного продвижения евро остаются соображения по поводу решения вопросов европейской безопасности после воссоединения ФРГ и ГДР.

Для борьбы с СССР Соединенные Штаты после Второй мировой войны остались в Европе. Нарратив послевоенных десятилетий было в основном таким: это европейцы "умоляли" США не оставлять их после войны. Поэтому США стали известны как "приглашенная империя". Когда в 1949 году была создана НАТО, первый генеральный секретарь Гастингс Исмей описал миссию альянса как "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы". Среди этого главная цель – несомненно, "удерживание американцев в Европе". Только с помощью американцев европейцы смогут "держать русских вне Европы, а немцев — под контролем". С тех пор НАТО превратилась в военный блок, обеспечивающий безопасность Европы.

На сегодняшний день НАТО пережила уже три удара.

Первый удар произошел, когда развалился Советский Союз. С распадом Советского Союза значимость НАТО значительно снизилась, и Европе уже не нужно полагаться на США, как раньше. В 2003 году, когда Соединенные Штаты ввели войска в Ирак, многие европейские страны, такие как Германия и Франция, выразили свое несогласие. Это можно считать первым крупным открытым конфликтом внутри западного альянса после холодной войны. Обнаружилось, что "Атлантический океан стал шире".

Глобальное стратегическое смещение США на восток, начатое Бараком Обамой и ускоренное Дональдом Трампом, нанесло НАТО второй удар. Трамп проводил политику под лозунгом "Америка прежде всего", а это означало, что общие интересы коалиции отошли на второй план. В отношении обещания НАТО защищать безопасность Европы Трамп всегда высказывался очень уклончиво, и действительно, во время предвыборной кампании он поддерживал точку зрения о том, что НАТО устарела. Из-за этого отношения между Европой и США при Трампе были очень напряженными. Европейские страны начали задаваться вопросом, возможно ли все еще полагаться на Соединенные Штаты. В условиях все меньшего политического и стратегического общения внутри альянса Эммануэль Макрон однажды прямо заявил, что "то, что мы переживаем, — это смерть мозга НАТО". Канцлер Германии Ангела Меркель также сказала: "Дни, когда Европа полагалась на других, подходят к концу, и европейцы должны взять свою судьбу в свои руки", и в этом контексте "другие" — это Соединенные Штаты.

Теперь, столкнувшись с последствиями украинского кризиса, НАТО, похоже, воспользовалась возможностью, чтобы возродиться, и даже пытается объединить страны-члены против Китая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обвинял Пекин в том, что тот не осудил "российские действия на Украине", называя это "серьезным ударом для всех".

В прошлом на саммитах НАТО было невозможно упоминать Китай, особенно в официальных и публичных обстоятельствах. В 2019 году, в последний год правления Трампа, слово "Китай" появилось в коммюнике НАТО, утверждая, что "возвышение Китая бросает вызов НАТО, но при этом открывает новые возможности для альянса". Визит Джо Байдена в Европу в июне 2021 года стала его первой поездкой с момента вступления в должность. Важнейшей ее частью, несомненно, стал саммит НАТО. В совместном заявлении, опубликованном после заседания, о Китае было сказано следующее: "Подъем Китая представляет собой институциональный вызов для НАТО". Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, понял, что заявление было слишком резким, и тут же сказал на пресс-конференции, что, согласно его картам, Китай все еще далек от альянса. Он даже пошутил: "Неужели мои карты неверны?" Это показывает, что европейские страны и США не единодушны в том, как НАТО позиционирует Китай.

Хотя напряженность между Россией и Украиной в определенной степени активизировала НАТО, интересы Европы и США не совпадают, и Европа должна твердо придерживаться своей независимой политики в отношении Китая. С одной стороны, будь то восстановление экономики после пандемии или совместный ответ на климатический кризис, "зеленая трансформация" или "цифровая трансформация", сотрудничество Китая и ЕС намного важнее конкуренции и разногласий. С другой стороны, как две основные силы мира, два крупнейших рынка и две главные цивилизации, Китай и Европа несут большую ответственность за формирование мира и управление им.

Автор: Фэн Чжунпин (冯仲平) — директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук