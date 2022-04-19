Ми-14: винтокрылая амфибия

17 апреля 1941 года инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый в мире вертолет-амфибию. Такие винтокрылые машины не просто парят над водой, но и способны совершать посадку на водную поверхность.

Подобные вертолеты начали массово применяться с 1960-х годов. Именно тогда появился и отечественный Ми-14. За годы его производства было изготовлено около 300 машин, но в 1990-е программа была закрыта. Тем не менее интерес к уникальной машине до сих пор есть, даже рассматриваются планы возобновить производство. Предполагается, что Ми-14 подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.

Морские «Мили»

Для вертолетов КБ Михаила Миля сегодня практически нет преград. Они работают по всему миру, в жару и в холод, в горах и на воде, перевозят грузы, спасают людей и охраняют огромные пространства нашей страны, преодолевая вместе с экипажами все трудности. Но такая широта возможностей появилась, конечно, не сразу – вертолеты «Ми» обрастали «профессиями» постепенно, исходя из запросов государства и возможностей конструкторов. Одной из интереснейших задач для милевцев стало постановление от 30 апреля 1965 года о разработке вертолета-амфибии.

Однако первым в попытках подружить вертолет и воду был Игорь Сикорский, пионер вертолетостроения, американский конструктор русского происхождения. 17 апреля 1941 года его опытная машина на поплавковом шасси VS-300 впервые взлетела с водной поверхности. Так разрешился давний интерес к применению вертолетов на воде, где они во многих случаях показывают себя лучше самолетов.

Вертолет Ми-4 Уже первые милевские машины, Ми-1 и Ми-4, в 1950-е годы трудились на воде: выполняли ледовые разведки для полярников, помогали рыбакам. Когда в послевоенные годы бурно развивается подводный флот, возникает необходимость в специализированной противолодочной машине. Так появляется модификация Ми-4М, разработанная в середине 1950-х годов.

Применение вертолетов в противолодочной обороне оказалось очень практичным решением – винтокрылые машины могли быстро прилететь в нужную точку, оперативно найти подлодку противника и при необходимости поразить торпедами. Кроме того, небольшие машины были просты в базировании как на берегу, так и на кораблях. Поэтому создание нового специализированного противолодочного вертолета с функциями амфибии не заставило себя долго ждать. Тем более что с начала 1960-х годов стартовали поставки для армии США мощного вертолета-амфибии SH-3A See King фирмы Сикорского.

О других разработках Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля – в нашем материале

Гроза подлодок

Нужно отметить, что, хотя Игорь Сикорский на первых порах опережал советскую школу вертолетостроения, с появлением вертолета-гиганта Ми-6 американский конструктор признал лидерство СССР в отрасли и в 1961 году отметил заслуги коллектива Михаила Миля. Кстати, именно на базе Ми-6 планировалось создать противолодочную версию, но вертолет оказался слишком большим для этих задач.

Итак, в 1965 году милевцы официально приступают к разработке противолодочного вертолета-амфибии, не уступающего американскому «Си кингу». На самом деле работы по теме начались гораздо раньше постановления − еще в конце 1950-х. Для того чтобы обойти существовавшее тогда предубеждение в правительстве СССР к вертолетам, было решено «закамуфлировать» новую разработку под модификацию уже существовавшего Ми-8. Ведущим конструктором назначается Леонид Бабушкин.

Для нового вертолета, получившего обозначение В-14, потребовался более мощный, чем у Ми-8, двигатель. Им стал разработанный ОКБ им. В.Я. Климова двигатель ТВ3-117М взлетной мощностью до 2200 э.л.с., который позволил объединить в одной машине поисковые и ударные функции.

Первый опытный В-14 во время испытаний на Москва-реке

Вертолет должен был нести весь комплекс современного противолодочного вооружения, а также иметь увеличенное время поиска субмарин, в том числе и в положении на воде. Для этого вместо грузового пола на В-14 установили кессонную днище-лодку с семью герметичными отсеками, в том числе бомбовым, а также боковые поплавки типа «жабры». Впервые в отечественной практике вертолетостроения для безопасного приводнения было выполнено убирающееся шасси.

1 августа 1967 года состоялся первый полет В-14, а первые испытания на воде состоялись на Москве-реке. Примечательно, что для обеспечения секретности военной разработки испытательный вертолет был выкрашен в гражданские цвета.

Будущий Ми-14ПЛ (противолодочный) был насыщен современной техникой обнаружения вражеских субмарин. Основу составляла поисково-прицельная система (ППС) «Кальмар». В грузовой кабине было оборудовано рабочее место штурмана-оператора, там же разместились вычислительное устройство «Ландыш», аппаратура определения данных «Снегирь» и другая техника.

Для обеспечения автоматического зависания при измерении впервые в бортовое оборудование включили систему автоматического управления САУ-14. Работа велась с помощью гидроакустической станции «Ока», для фиксации шума подлодки вертолет использовал гидроакустические буи. Также применялся магнитометр «Орша», который находил подлодки по изменению силовых магнитных линий земли. Для уничтожения подлодок использовались глубинные бомбы и торпеды, в том числе с ядерным зарядом.

Ми-14ПЛ ВМФ СССР в полете Испытания В-14 продолжались более семи лет, что было связано с доработками поисково-прицельной системы и задержками в поставке новых двигателей. Многое делалось впервые, в том числе испытания по посадке на воду с выключенными двигателями на авторотации. По воспоминаниям летчика-испытателя О.Е. Ефимова, пилотам приходилось летать в масках с аквалангами, так как кабину вертолета во время жесткого приводнения заливало полностью.

Только в 1976 году противолодочный вертолет-амфибия под названием Ми-14ПЛ был принят на вооружение. Серийное производство началось на Казанском вертолетном заводе.

Тральщик мин, спасатель, пожарный

По времени патрулирования, дальности полета и грузоподъемности Ми-14 превзошел в несколько раз не только амфибию Сикорского, но и отечественные вертолеты корабельного базирования Ка-25 и Ка-27. Военные неизменно отзывались о нем как о качественной и надежной машине.

В 1970-е годы Ми-14 дорабатывался с учетом опыта траления мин – одного из самых сложных элементов работы с вертолетом. Практика показала, что вертолеты более практичны и безопасны для этих задач, чем корабли. Трал удерживается на жесткой сцепке и при движении вертолета подрезает тросы мин. После этого мина всплывает и далее подрывается артиллерией. В Ми-14БТ (буксировщик тралов) противолодочное оборудование и вооружение было заменено на систему управления тралами. Всего было выпущено более 20 вертолетов-тральщиков. В 1984 году четыре Ми-14БТ приняли участие в разминировании акватории Красного моря.

Логично, что такую успешную машину стоило оборудовать и для гражданских целей. В 1974 году появился первый опытный образец поисково-спасательной амфибии Ми-14ПС. Лебедка вертолета могла поднимать 300 кг – например, спасателя и двух пострадавших. Грузовой отсек вмещал 9 человек на носилках или 18 сидячих. С борта можно было спустить 10 спасательных плотов в сумме на 200 человек, которые потом сам вертолет буксировал в безопасное место.

Со второй половины 1980-х годов Ми-14 стали привлекаться для дежурства на космодроме Байконур. Они должны были спасать космонавтов в случае их приводнения на степные озера. Новый спасательный вариант амфибии вместо вооружения мог принимать на борт 19 человек или 3 тонны груза, в том числе на внешней подвеске. То есть спасательный Ми-14 мог поднимать с воды не только космонавтов, но и спускаемую аппаратуру.

За все время было выпущено 273 вертолета-амфибии Ми-14 всех модификаций, большая часть из которых пошла на экспорт. Ми-14 эксплуатировался в 12 странах. Были разработаны грузопассажирская и пожарная версии. В 1990-е годы Ми-14 были исключены из состава ВМФ, и уникальная программа КБ Миля по вертолетам-амфибиям была закрыта. Многие решения, принятые в Ми-14, использовались в новых работах КБ.

В последние годы вопрос возобновления и модернизации программы Ми-14 периодически поднимается в вертолетостроительном сообществе. Такая машина может быть интересной для освоения Крайнего Севера, применяться в топливно-энергетических компаниях, помогать в работе МЧС. Для России с ее богатой акваторией, включающей крупнейшие в мире озера, реки, моря и океаны, универсальный вертолет-амфибия просто необходим.