Вучич раскрыл, кто "минирует" сербские самолеты в Россию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что иностранные спецслужбы с территории Украины и одной страны Евросоюза регулярно отправляют сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию, передает TV Pink.

"Вечером мне прислали информацию из Air Serbia, что сегодня впервые был зеленый свет - не поступил сигнал о минировании. И когда самолет находился над Словакией, поступил сигнал о минировании, пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный", - сказал глава государства.

По его словам, у национального авиаперевозчика отсутствует какая-либо прибыль с рейсов в Россию, поскольку из-за сигналов о взрывчатке воздушные суда возвращали с венгерской границы и из иных мест и "те очень малые деньги, которые зарабатывали, их уже нет".

При этом политик отметил, что Белград "держит эти линии из принципа".

"Хотим показать, что мы свободная и свободолюбивая страна и сами принимаем решения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Сербии трижды за пять дней заявляли о минировании рейса «Белград-Москва» авиакомпании Air Serbia.

По информации местной газеты «Вечерне Новости», сотрудники антитеррористического подразделения прибыли на взлетную полосу для обследования борта. Также издание выразило свою позицию, отметив, что произошедшее является частью «специальной войны против Air Serbia».

До этого Вучич заявил, что национальный авиаперевозчик Air Serbia вынужден сократить число рейсов в Россию из-за давления Запада.

Антон Демидов