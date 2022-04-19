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В Чехии заявили о стыде за отношение Европы к России

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Вацлав Клаус
Вацлав Клаус.
Источник изображения: lenta.ru

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz предположил, что скрывается за положительным отношением европейцев к Украине. Политик допустил, что оно прячет ненависть к России.

Экс-глава государства осудил проявления русофобии в Европе на фоне военной операции на Украине и назвал их возможным признаком двойных стандартов. Поэтому он заявил о стыде за подобное отношение к России.

«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей "ненависть к России", как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то — плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», — отметил он.

По мнению Клауса, «любовь и ненависть» не являются помощниками в урегулировании конфликта на Украине. Необходимо опираться на разум и холодный прагматизм, отметил он.

«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», — призвал политик.

Ранее Клаус осудил русофобию и отказался возвращать России награду. Он назвал ребячеством идею вернуть медаль Пушкина, врученную ему в 2007 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
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