ВКС РФ уничтожили в Днепропетровске завод по ремонту тактических ракет "Точка-У"

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84-м военным объектам Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в том числе в Днепропетровске был уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У".

Также в районе села Зеленое Поле Донецкой области был поражен командный пункт батальона территориальной обороны, а в районе села Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.

По словам Конашенкова, авиация уничтожила 47 районов сосредоточения живой силы с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

Александр Степанов