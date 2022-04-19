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Российская газета

ВКС РФ уничтожили в Днепропетровске завод по ремонту тактических ракет "Точка-У"

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Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 84-м военным объектам Украины. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в том числе в Днепропетровске был уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У".


Также в районе села Зеленое Поле Донецкой области был поражен командный пункт батальона территориальной обороны, а в районе села Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.

По словам Конашенкова, авиация уничтожила 47 районов сосредоточения живой силы с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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