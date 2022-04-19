Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему украинские националисты бьют по своим

Минобороны России сообщило, что украинские военные опять нанесли ракетный удар по мирному объекту. В поселке Токмак Запорожской области "Точкой-У" они уничтожили фермерское хозяйство, которое восстановлению не подлежит.

Казалось бы, где линия боевого соприкосновения и где этот самый Токмак. Сразу возникает вопрос: зачем украинские войска изо дня в день долбят по абсолютно мирным объектам, уничтожают жилые районы, свое же гражданское население?

Что касается данного случая, то для меня совершенно очевидно: вооруженные силы Украины начинают пускать в ход совершенно устаревшие и, если можно так выразиться, непригодные для употребления ракеты комплекса "Точка-У". Видимо, кондиционных боеприпасов у них осталось совсем мало. А те, что приходится брать с еще не разбомбленных российскими войсками складов, могут сойти с заложенной в них траектории, падать куда угодно или просто взорваться на стартовой площадке.

Свалившаяся в Токмаке ракета наверняка лежала в каком-нибудь хранилище еще с советских времен. То есть ей не один десяток лет, ракета выслужила положенный ей эксплуатационный срок и, будучи примененной, сработала совсем не так, как должны была.

Уверен, что украинские военные совершенно точно не стреляли "Точкой-У" именно по ферме в Токмаке. Куда и по какому объекту противника послать боеприпас, они точно знали. Но ракета повела себя непредсказуемо - скорее всего, из-за старости и некондиционности.

Другое дело, что ВСУ и националисты нередко сознательно выбирают в качестве объектов удара мирные объекты. Про обстрелы Донбасса долго говорить не надо - там для украинских военных все и вся является враждебным по определению. Но особенность действий ВСУ как раз заключается в том, что происходящие сейчас события они рассматривают как тотальную войну. И для достижения ее целей готовы уничтожать своих и чужих. Тут они даже фашистов переплюнули. Те хотя бы собственное население пытались сберечь. Нацики не жалеют никого.

Надо будет взорвать химическое предприятие, чтобы навредить русским или бойцам народных республик, - взорвут не раздумывая. Решат разрушить плотину ГЭС, чтобы затопить позиции противника, - разрушат, даже понимая, что под воду вместе с противником уйдут десятки украинских сел вместе с их жителями.

Такие попытки, собственно, уже были. Вспомните недавний обстрел "Точкой-У" плотины Каховской гидроэлектростанции. Точнее, неудавшийся обстрел. Хорошо, что сработала наша ПВО, сбила две ракеты еще на подлете к ГЭС. А то бы имели настоящую экологическую катастрофу регионального масштаба.

Вооруженные силы Украины рассматривают происходящие события как тотальную войну. И для достижения ее целей готовы уничтожать своих и чужих

Вообще украинская армия, на мой взгляд, - это не просто наследница гитлеровских войск, но и впитавшая все самое отвратительное, что было у фашистов. Но даже те, повторюсь, не использовали своих сограждан в качестве "живого щита".

А украинские националисты постоянно прикрываются мирными людьми, устраивают огневые точки в жилых зданиях, размещают бронетехнику, артиллерийские и реактивные системы около школ, минируют территорию детсадов. Словом, действуют как стопроцентные террористы. Не уверен, что таких людей можно денацифицировать. Вообще я согласен с теми, кто говорит: на Украину российские войска пришли, чтобы защитить жителей Донбасса и безопасность своей страны. Но не для того, чтобы перевоспитывать украинцев. Многие в таком перевоспитании просто не нуждаются. А те, кто не захочет принять нашу идеологию, могут просто уехать - туда, где национализм, да и нацизм тоже не считают чем-то преступным, а потому запретным.

Владислав Шурыгин (член Изборского клуба)