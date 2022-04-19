Танк Т-72БМ выдерживает удар новейших гранатометов

Российская бронетехника держит удар противотанковых гранатометов даже новых поколений.

Стало известно, что в наш Т-72БМ влетело три ракеты из гранатомета NLAW, но танк сохранил подвижность и вышел победителем из сложного боя. Ранее сами украинцы выложили в Cеть небольшой, но очень характерный ролик. В нем показано, как по башне Т-72БМ производится выстрел из того же NLAW, виден взрыв, а танк, не снижая скорости, уходит из зоны обстрела. Объясняется это тем, что на наших танках стоит лучшая в мире динамическая защита - встроенная и навесная. Она отражает удар кумулятивной струи и ломает подкалиберные снаряды.

Что такое кумулятивная струя и как с ней бороться? В головной части кумулятивного боеприпаса сделана коническая выемка, облицованная слоем меди. При ударе в броню происходит подрыв взрывчатого вещества, детонационная волна схлопывает воронку к оси снаряда. В броню ударяет тонкая струя металла. Так как давление продуктов взрыва составляет почти полмиллиона атмосфер, то металл начинает вести себя как жидкость. По сути это как бы "холодное" течение металла со скоростью более 10 км/с. Взаимодействие кумулятивной струи и брони происходит по законам гидродинамики. Струя вовсе не прожигает броню (это распространенное заблуждение), а проникает в нее, подобно тому, как струя воды под давлением размывает песок.

Наши танки имеют многослойную броню, а также оснащены комплексами динамической защиты "Контакт-5" и системами нового поколения "Реликт"

В СССР нашли способ борьбы с кумулятивными снарядами. Корпуса танков стали делать многослойными. Между стальными листами размещали прокладки из синтетических материалов, эффективно гасящих кумулятивную струю. Сверху корпуса и башни стали размещать так называемую динамическую защиту. Она весьма эффективно ломала кумулятивную струю до того, как расплавленная медь достигала основной брони танка. После развала Варшавского договора НАТО достались советские танки с такой защитой. Естественно, они были обстреляны. Оказалось, даже Т-72А1, устаревшие к сегодняшнему дню, были неуязвимы для американских снарядов M829A1 с сердечником из обедненного урана. Наши танки этот снаряд не пробил. Кумулятивные же ракеты и снаряды тем более не наносили танкам никакого ущерба.

Первые советские системы динамической защиты назывались "Контакт-1". Сейчас танки защищены "Контактом-5" и системами нового поколения - "Реликтом". Возможно, именно он выдержал удары NLAW.

Это британско-шведская разработка уже ХХI века. Естественно, она получила пафосное название NLAW - Next Generation Light Anti-tank Weapon. В русском переводе - новое поколение легкого противотанкового оружия. Первая поставка на Украину отнюдь не дешевых комплексов была осуществлена в начале января этого года. По неподтвержденным, но весьма достоверным данным, ВСУ получили около тысячи комплектов NLAW, большая часть из которых уже в распоряжении бойцов ДНР и ЛНР.

Кстати сказать, на украинских танках тоже стоит динамическая защита собственной разработки - широко рекламированный "Нож". Российские специалисты получили и протестировали эту защиту. Она оказалась далека от заявленных характеристик.

Сергей Птичкин