Цель "Искандеру" подсказала разведка

Это снимок был сделан в ходе подготовки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" к боевой работе. Его удар был нацелен на командный пункт механизированной бригады ВСУ. Информацию о месте его расположения наши военные получили по разведывательным каналам. Ее также подтвердили технические средства разведки.

Российские военные предупредили о кровавых провокациях, которые киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что из боевиков националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп. В Пасхальную ночь с 23 на 24 апреля на автофургонах и оснащенных минометами автомобилях повышенной проходимости они должны разъезжать по православным храмам, церквам и обстреливать собравшихся там людей из так называемых "блуждающих минометов". Потом в "кровавой Пасхе" обвинят российских военнослужащих.

"Для проведения съемок о якобы "бесчинствах русских" и раскручивания фейков Киевом планируется привлечение большого количества репортеров западных информационных агентств ", - подчеркнул генерал Мизинцев. Он призвал международные организации оказать влияние на Киев для предотвращения бесчеловечной и пренебрегающей всеми нормами морали и провокации.

Вчера же официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВСУ потеряла еще три военных самолета. В районе населенного пункта Изюм наши средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29. А в районе Авдеевки - один украинский штурмовик Су-25.

Конашенков также сказал, что уничтожены еще 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наши средства ПВО поразили их в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное и Ясное. Кроме того, были перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов. Их сбили в ходе обстрела украинскими реактивными системами залпового огня населенного пункта Чернобаевка.

Высокоточные ракеты комплекса "Искандер" атаковали четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения ВСУ у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Позже Минобороны России распространило кадры боевой работы расчетов комплекса "Искандер". Видео сопровождалось коротким комментарием. Удар был нацелен на командный пункт механизированной бригады ВСУ. Информацию о нем наши военные получили по разведывательным каналам. Ее также подтвердили технические средства разведки.

Высокоточные ракеты комплекса "Искандер" атаковали четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения ВСУ

Артиллерийские подразделения поразили 315 объектов ВСУ. Под ударами оказались 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Вчера же Минобороны России, как и было объявлено заранее, начало публиковать достоверные данные об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и иностранных наемников. Списки огромные - задокументированные безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Это - не считая дезертировавших украинских военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

Первая публикация содержит семь полученных из украинских документов перечней с поименными потерями национальной гвардии Украины по состоянию на 29 марта 2022 года. Там собраны сведения о погибших в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения "Азов" (запрещен в РФ). По-видимому, речь идет о членах запрещенного националистического формирования.

Списки составлены на украинском языке. Там фигурируют несколько сотен человек с именами, фамилиям и отчествами, датами рождения, воинскими званиями и должностями каждого военнослужащего.

В трех перечнях кратко описаны обстоятельства гибели. Еще в четырех сказано, что смерть наступила вследствие полученного ранения или травмы.

Юрий Гаврилов