Флагманский корабль СФ "Петр Великий" прибыл в Североморск

В город Североморск Мурманской области, где размещена главная база Северного флота, прибыл флагман - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Крейсер успешно выполнил вторую задачу курса боевой подготовки. Экипаж "Петра Великого" отработал слаживание в море. Также военные моряки провели на морском полигоне практические артиллерийские стрельбы.

Кроме того, 18 апреля экипаж крейсера отметил День корабля - 24-ю годовщину с того момента, когда на нем был впервые поднят военно-морской флаг. Командир корабля капитан 2 ранга Артем Пономарев поздравил подчиненных с праздником и передал приветствие от командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

Отличившиеся члены экипажа получили награды. После церемонии награждения для моряков, которые были свободны от ходовой вахты, состоялся концерт корабельного вокально-инструментального ансамбля и самодеятельных артистов из состава экипажа.

Алексей Михайлов (Мурманск)