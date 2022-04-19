Войти
РИА Новости

В России оценили стоимость обновления авиапарка вертолетов

94
0
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. По оценке АО "Вертолеты России", на обновление авиапарка вертолетов по системе "трейд-ин" в ближайшие три года потребуется 3,7 миллиарда рублей, Минпромторг предлагает заложить необходимую сумму в бюджет, говорится в письме замминистра Олега Бочарова.

Ранее сенатор Валерий Пономарев заявил, что нужно проработать вопрос приобретения вертолетов по системе дополнительного субсидирования с применением механизма "трейд-ин". По его словам, возраст машин составляет 25-30 лет и более, что негативно сказывается на авиаперевозках и на безопасности пассажиров. Пономарев отметил, что, по данным комитета СФ по экономполитике, сегодня требует обновления парк из более 140 вертолетов.

"В рамках проработки вопроса по стимулированию обновления парка вертолетной техники в РФ через применение механизма trade in Минпромторгом России совместно с АО "Вертолеты России" разработан проект постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий на возмещение части затрат организаций на приобретение новых вертолетов взамен вертолетов, сданных на утилизацию, предусматривающий предоставление субсидий в объеме 57 миллионов рублей и 32 миллиона рублей за один сдаваемый в утилизацию вертолет типа Ми-8 и Ми-2 соответственно", - говорится в ответе Бочарова на имя главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова, текст есть в распоряжении РИА Новости.

По словам замминистра, по оценке АО "Вертолеты России" на реализацию указанной меры господдержки в рамках мероприятий государственной программы РФ "Развитие авиационной промышленности" в период 2022-2024 годов "потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований в объеме 3,7 миллиардов рублей", в том числе в 2022 году – 940 миллионов рублей, в 2023 году – 1,4 миллиарда рублей, в 2024 году – 1,4 миллиарда рублей.

"В рамках подготовки проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" Минпромторгом России в установленном порядке будут направлены в Минфин соответствующие предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований", - отмечается в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-2
Ми-8
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
Похожие новости
17.11.2021
Вертолетный пролет
13.02.2019
Курс на посадку: как «Вертолеты России» предлагают обновлять авиапарк
17.09.2018
Сценарий Сердюкова: как «Ростех» предлагает заменить все старые вертолеты
14.12.2015
Импортозамещение - стратегическая задача
15.05.2013
В Москве откроется крупнейшая европейская вертолетная выставка HeliRussia 2013
09.07.2009
Полный улёт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге