Раскрыты детали развития области электроники в России

Российское правительство подготовило презентацию предварительной версии национального проекта в области электроники, стоимость реализации которого до 2030 года может обойтись в 3,19 трлн рублей. «Ъ» опубликовал подробности.

Инфраструктура

В 2022 году в России начнут производить микроэлектронику по техпроцессу 90 нм. К 2030 году может начаться серийное производство 28-нанометровых процессоров.

К концу текущего десятилетия правительство намерено увеличить количество отечественных дизайн-центров в России с 70 до 300.

На всё это могут потратить 460 млрд рублей.

Техпроцесс 90 нм был освоен ведущими компаниями ещё в 2004 году — например, тогда появился Intel Pentium 4 Prescott. 28-нанометровые процессоры были у вышедших в 2013 году iPhone 5S и iPad Air. Директор «Базиса» Арсений Брыкин считает «крайне амбициозной» целью переход от 90 нм к 28 нм в указанный период. По его мнению, это получится сделать только при наличии необходимого оборудования.

Директор по маркетингу АО МЦСТ Константин Трушкин заявил «Ъ», что ключевой сферой приложения усилий должно быть освоение существующих российских полупроводниковых фабрик и строительство новых фаундри, производство фотошаблонов, чистых материалов и кремниевых пластин, а также разработка ПО, способного выдавать результат для реальных задач заказчиков.

Продукт

В 2022 году также должна быть запущена программа по реинжинирингу зарубежных решений и переносу их производства в Россию и Китай.

Правительство хочет запустить и программу развития электронного машиностроения. Импортозамещение по всем направлениям должно быть обеспечено к 2024 году.

На эти цели, согласно проекту, выделят 1,14 трлн рублей.

Спрос

Правительство хочет стимулировать закупку российской электроники через сквозные проекты, гарантирующие спрос от ведущих компаний. В качестве субсидий государство выделит до 50% от суммы таких контрактов.

К 2030 году эти меры позволят перевести 30% отечественых домохозяйств на российскую электронику. Доля отечественной продукции на рынке госзакупок может вырасти до 100%.

Объём финансирования должен составить 1,28 трлн рублей.

Кадры

В России хотят создать 400 прототипов электроники к 2030 году. В течение 8 лет должны провести пару тысяч научно-исследовательских работ.

Кадровая конверсия выпускников высших учебных заведений может вырасти с 5% до 35%. На базе учебных дизайн-центров правительство хочет создать не менее тысячи проектных команд.

На это направление предлагается выделить 309 млрд рублей.

Влад Войтенко