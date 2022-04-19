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Техкульт

Водородная пушка доставит спутник на орбиту за 10 минут

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Водородная пушка

Компания «Green Launch» построила и испытала водородную импульсную установку для запуска объектов в ближний космос. По сути это газовая пушка большой мощности, которая способна выводить на орбиту различные предметы. Ее главное преимущество – дешевизна и безопасность каждого запуска, а также минимизация вредного влияния на окружающую среду.

Доктор Джон У. Хантер проработал 30 лет в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, где в рамках проекта «SHARP» участвовал в создании водородной пусковой установки. В 1992 году на 122-метровом стенде удалось разогнать снаряд до 9 Маха, превзойдя по уровню КПД установки рельсотронного типа. Впоследствии был установлен новый рекорд — скорость выпущенного снаряда составила 11,2 км/с, что эквивалентно второй космической скорости.

Водородная пушка

Хантер с коллегами доказал принципиальную возможность запуска в космос объектов при помощи водородной пушки, но на практике все оказалось сложнее. Пушка способна выстреливать только очень маленькие снаряды, которые испытывают при этом перегрузку в 30 000 G. Это не проблема для современной электроники, кроме того, если что-то пойдет не так, то потерян будет только один мини-спутник, а не вся партия из нескольких сотен, как в случае запуска на ракете. Подготовка пушки к выстрелу занимает 60-90 минут, поэтому можно запланировать гибкий график запусков. При стрельбе используются водород, гелий и кислород, поэтому никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не происходит и никакие обломки на землю не падают. Цена одного запуска примерно вдесятеро меньше, чем на ракете. Однако космос для «Green Launch» вторичная цель, потому что гораздо дешевле и проще запускать зонды в суборбитальное пространство. Это слишком высоко для воздушных шаров и слишком низко для спутников, но изучение мезосферы сейчас очень востребовано, и у компании уже есть список заказов на запуски зондов из ведущих университетов США.

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США
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