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Российская газета

Минобороны России показало работу экипажей вертолетов Ка-52

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Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в ходе специальной военной операции работают по целям и днем, и ночью. В темное время суток тепловизор "Аллигатора" может увидеть, к примеру, неостывший двигатель танка на расстоянии до 10 километров, и со 100 процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель. Кадры подготовки к боевым вылетам и объективный контроль работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 показало Минобороны России.

На видео летчики рассказывают о практической боевой работе. В частности, они говорят, что "Аллигатор" является единственным вертолетом, который может лететь на сверхмалых высотах задом, боком и совершить посадку даже при наличии серьезных повреждений.

Охрану мест базирования вертолетов выполняют расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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