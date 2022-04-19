Минобороны России показало работу экипажей вертолетов Ка-52

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" в ходе специальной военной операции работают по целям и днем, и ночью. В темное время суток тепловизор "Аллигатора" может увидеть, к примеру, неостывший двигатель танка на расстоянии до 10 километров, и со 100 процентной вероятностью уничтожить обнаруженную цель. Кадры подготовки к боевым вылетам и объективный контроль работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 показало Минобороны России.

На видео летчики рассказывают о практической боевой работе. В частности, они говорят, что "Аллигатор" является единственным вертолетом, который может лететь на сверхмалых высотах задом, боком и совершить посадку даже при наличии серьезных повреждений.

Охрану мест базирования вертолетов выполняют расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Александр Степанов