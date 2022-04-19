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Известия.ru

Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии в ЛНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Подразделения самоходной артиллерии наносят удары по позициям украинских войск, обеспечивая проход штурмовых групп в районе Попасной. Кадры работы военных показал корреспондент «Известий» Денис Кулага в понедельник, 18 апреля.


Бойцы ЛНР продолжают продвижение вглубь города. Войска накрывают точки ВСУ в селе Троицком.

В это же день журналист «Известий» Алексей Полторанин спустился в подвал, где прятались более 100 человек из психиатрического отделения мариупольской больницы. Журналист отмечает, что на данный момент в подвале всё заминировано и спускаться туда опасно.


Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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