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Авиация России

Самолёты SSJ-New оснастят отечественной системой контроля механизации крыла

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Механизация крыла
Механизация крыла.
Источник изображения: Мариус Хёпнер, russianplanes.net

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) на основе своих наблюдений фиксирует большое количество аварийных ситуаций с механизацией крыла, которые потенциально могут приводить к катастрофическим последствиям.

В этой связи организация ввела требование к пассажирским воздушным судам, в соответствии с которым все новые машины должны иметь систему контроля неравномерного выдвижения закрылков. Об этом газете «Известия» рассказал директор центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачёв.

Если одна часть закрылка выдвигается несколько быстрее другой, конструкцию может заклинить. Это, в свою очередь, приведёт к выходу из строя секции крыла и потере реального управления самолётом. Задача системы — отследить перекос секции закрылков и предкрылков и подать сигнал в случае обнаружения ошибки.

По словам специалиста, новое требование EASA попало также в техническое задание для строящихся экземпляров SSJ-New. Ранее в России таких систем не делали и самолёты с ней не выпускались, но такая система контроля российскими учёными уже разработана. Она должна предупредить о вероятности заклинивания закрылков до возникновения самого события.

Система представляет собой комплект датчиков, контролирующих механизацию крыла. При нештатной ситуации в кабине пилотов будет выдано предупреждение о проблеме. Внедрение этой технологии предотвратит крен самолёта, существенно сократит нагрузку на экипаж и снизит вероятность ошибки пилотирования.


Опытный стенд системы контроля механизации крыла.
Источник: Пресс-служба МАИ

В настоящее время завершена разработка конструкторской документации, изготовлены опытные образцы, система отрабатывается на специальном стенде (на фото), который полностью имитирует движение закрылков, предкрылков и работу системы в целом. Эти испытания должны быть завершены в этом году. После чего систему планируют поставить на опытные самолёты SSJ100, а в 2023-м — провести лётные испытания на новых серийных «Суперджетах».

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
МАИ
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