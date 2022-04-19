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В Мали доставили военную помощь из России

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Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Ма
Поставленный ВВС Мали из России боевой вертолет Ми-35М (малийский регистрационный номер TZ-12H) новой постройки АО "Роствертол" (в составе АО "Вертолеты России"). Сообщалось, что он был поставлен в конце 2020 года, став третьим по контракту 2016 года с Мали на четыре вертолета Ми-35М, церемония передачи вертолета малийской стороне была произведена в Бамако 12.01.2021. Первые два вертолета Ми-35М были поставлены Мали в сентябре 2017 года.
Источник изображения: www.defenceweb.co.za

Власти Республики Мали получили партию военной техники и оборудования из России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что военную помощь принимал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра. Россия доставила Мали два боевых вертолета и радиолокационную станцию наблюдения. Это уже вторая партия российской военной техники, доставленная в Мали.

«Это также проявление очень сильной политической воли к оснащению малийской армии, с тем чтобы она могла успешно выполнять свою миссию по защите мира и территориальной целостности, защите людей и их имущества, а также восстановлению безопасности на всей территории страны», — заявил генерал Диарра.

30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Мали имеют право на поиск надежных партнеров для защиты от террористов, особенно после вывода войск Франции с территории страны. По ее словам, из-за закрытия французских военных баз возникла угроза утраты части территорий малийскими властями

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Страны
Мали
Россия
Франция
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