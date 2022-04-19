Блог bmpd продолжает публиковать видеозаписи выступлений с ежегодной конференции "Огарковские чтения", организуемой Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Представляем вашему вниманию доклад заместителя генерального директора - руководителя центра развития робототехники АО "ЦНИИ ЭИСУ" Сергея Скокова на тему "Роль крепостей в современных конфликтах" (2019 год). Ниже также представлена большая лекция российского историка Алексея Исаева, который упоминается в презентации докладчика (рекомендуем к просмотру при скорости воспроизведения 1,25-1,5).