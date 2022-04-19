МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада", — говорится в документе.

Глава государства также направил бригаде поздравительную телеграмму.

"Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", — подчеркнул он.

Путин выразил уверенность, что солдаты и офицеры — гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.

По данным из открытых источников, 64-я отдельная мотострелковая бригада сформирована в январе 2009 года и входит в состав 35-й общевойсковой армии, базирующейся в Восточном военном округе.

В начале апреля президент присвоил звание гвардейского 121-му полку тяжелых бомбардировщиков, а в марте — 26-й отдельной бригаде береговой обороны Черноморского флота и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.