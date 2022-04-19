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Названо беспокоящее США российское оружие

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российские вооруженные силы остаются одними из лучших в мире. В арсенал российской армии входят современные ракеты и вертолеты. Об этом написал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд и назвал пять видов российского оружия, которые беспокоят американских военных.

Список возглавила ядерная торпеда «Посейдон». Отмечается, что боеприпас с ядерным двигателем может использоваться для атаки прибрежных городов США. Торпеда войдет в арсенал подводной лодки К-329 «Белгород». Также Иствуд отметил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», который может поражать летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты.

Далее в списке идет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», который получил ракеты и спаренный зенитный автомат. Это позволяет ЗРПК уничтожать ракеты и высокоточные боеприпасы.

На четвертое место издание поместило ударно-разведывательный вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Модернизированная версия Ми-28Н получила надвтулочную радиолокационную станцию. Вертолет может нести противотанковые ракеты «Атака».

Также в список вошла межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс», которая может нести шесть разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения.

В январе ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) К-329 «Белгород» могут передать флоту летом 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
P-8 Poseidon
Атака
Ми-28Н
РС-24 Ярс
С-400 Триумф
Проекты
Ядерный щит
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