И снова задержки: лунная ракета NASA вместо испытаний отправилась на ремонт

Ракетно-космическая программа Space Launch System уже собрала едва ли не больше критики, чем многострадальный F-35. К ней высказывают претензии по поводу невероятной дороговизны, использования спорных технических решений и регулярного переноса сроков первого запуска. Теперь, когда, казалось бы, все готово к старту, ракету снова убирают в ангар для доработок. Насколько длительной получится новая задержка — вопрос открытый.

Исполинская ракета SLS, предназначенная для первой миссии по программе Artemis, уже месяц стоит на пусковой площадке LC-39A Космического центра Кеннеди. За это время подразделение Exploration Ground Systems (EGS, системы наземного обеспечения исследовательских миссий) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предприняло три попытки «мокрой генеральной репетиции» старта.

Во время таких испытаний производится полный спектр операций, соответствующих запуску, ракету только не «отпускают» от стартового стола. В случае Artemis I запуск двигателей также не производится, их испытали в составе первой ступени на стенде Космического центра имени Джона Стенниса в Миссисипи. Хотя там тоже не все прошло гладко, специалисты остались довольны параметрами RS-25, так что их признали годными к полету. А вот на LC-39A череда неурядиц и не думает прекращаться.

Сначала палки в колеса вставляла погода, но 3 апреля, наконец, репетицию начали. И остановили еще до начала заправки компонентами топлива. Возникла проблема со специальными вентиляторами, которые продувают конструкцию мобильной пусковой платформы (MLP), чтобы там не скапливались горючие и опасные газы. Это надстройка над гусеничным транспортером, несущая на себе ракету SLS (а до этого — Space Shuttle и Saturn V) — неотъемлемую частью наземной инфраструктуры.

Испытания перенесли на следующий день, вентиляторы починили. В понедельник, 4 апреля, специалисты EGS смогли дойти до заправки первой ступени жидким водородом. Но тоже не без заминок. Была проблема с подачей азота на площадку от завода за пределами стартового комплекса: на ее временное решение ушло несколько часов. После начала заправки сжиженным кислородом в быстром режиме (сначала идут медленный и охлаждение всех магистралей) пришла очередь водорода. Но один из дренажных клапанов оказался заблокирован в ручном режиме. Естественно, к ракете, когда в кислородный бак которой залили почти половину окислителя, людей никто не допустит, так что репетицию отложили, а кислород начали сливать.

После пусть и частичной, но все же заправки криогенными компонентами топлива конструкция потребовала инспекции, поэтому на следующие два дня испытания планировать было нельзя. Однако дальше SLS начала конфликтовать за космодром с ракетой SpaceX — Falcon 9 для миссии Ax-1, старт которой намечался на восьмое число. И, кстати, прошел отлично. А «мокрую генеральную репетицию» Artemis I назначили на 11 апреля с началом полного цикла подготовки уже девятого числа. Между делом еще 6-7 апреля выявили сложности с поддержанием давления газа наддува (гелия) баков второй ступени ICPS. Позднее виновником оказался неисправный вентиль. Из-за этого испытания снова «уехали вправо», еще на три дня.

Как ни парадоксально, пресловутая ICPS, из-за неисправного вентиля которой отчасти сейчас и возникает большая задержка, — едва ли не самый простой, понятный и проверенный компонент SLS. Технически Interim Cryogenic Propulsion Stage представляет собой криогенную вторую ступень ракет Delta III и IV с минимальными изменениями. Более того, этот компонент всей ракеты и готов был раньше остальных: установленная сейчас на Artemis I ступень приехала в Космический центр Кеннеди, будучи готовой для интеграции в носитель, больше трех лет назад Источник изображения: NASA

Причем программу испытаний изменили так, чтобы сбойный вентиль второй ступени не пришлось задействовать. Проще говоря, новый план был прост: не заправлять ICPS, а только охладить ее трубопроводы небольшими количествами жидких кислорода и водорода. Благо почти всегда все места утечек становятся заметны именно на этом этапе. Дело в том, что замена неисправной детали, конечно, неизбежна и даже не займет слишком много времени, однако для этого всю ракету придется увозить в ангар для сборки (VAB). То есть еще день на транспортировку туда, какой-то срок ремонта, а потом снова день обратно. Лучше провести репетицию пусть и не в полном объеме, но выявить потенциальные слабые места в других системах. Так и произошло.

Утром 14 апреля началась третья попытка провести репетицию старта. Кислород опять залили почти наполовину, хотя снова не без проблем — на этапе медленной подачи (в начале процесса) давление и температура аномально колебались. А еще заправку задержали из-за очередных неполадок с поставкой азота. Затем начали подавать водород, но быстро прекратили это дело: возникла утечка в узле подключения заправочных магистралей к ракете на мобильной пусковой платформе. В тот день сотрудники NASA еще проверили заправку ICPS, но больше ничего глобально не делали. Топливо слили, ракету оставили в покое, и все дружно отправились решать, как лучше поступить дальше.

Окончательный вердикт обещают озвучить на пресс-конференции сегодня, в 21:00 по московскому времени, однако он уже известен. Как пишет портал SpaceNews со ссылкой на пресс-службу агентства, SLS вернут в ангар VAB. Там все неполадки исправят, заменят пресловутый вентиль и еще раз подготовят носитель к старту. А вот будет ли еще одна попытка генеральной репетиции — вопрос открытый. Скорее всего, да, но из-за этих проволочек полет может передвинуться на второе или третье пусковое окно. Сейчас для Artemis I намечены три обусловленных орбитальной механикой диапазона дат, когда до Луны получится добраться: с 6 по 16 июня, с 29 июня по 17 июля и с 26 июля по 9 августа.

Почти наверняка в первое стартовое окно NASA не попадает: учитывая «расторопность» всех работ по SLS, навряд ли существующие проблемы удастся решить быстрее, чем за месяц. А там еще две-три недели подготовки к старту. В общем, времени впритык. Зато июль выглядит более реалистично. Август — тем более.

Снимок челнока «Атлантис», сделанный с МКС во время его стыковки. Последняя миссия «Шаттлов» — STS-135 — завершилась 21 июля 2011 года Источник изображения: NASA

Справедливости ради, стоит отметить, что за все три пусть и не полных, но все же довольно подробных «проверки почти боем» критических проблем в SLS не выявили. Основные беды — от наземного оборудования, если не считать вентиля для проверки давления гелия на второй ступени (да и он представляет собой лишь одну из страхующих систем). Так что смех смехом, а спустя 11 лет по завершении эксплуатации всей довольно изношенной инфраструктуры для Space Shuttle ее удалось не только отреставрировать, но и без серьезных эксцессов адаптировать под ракету новой конфигурации. Да, SLS представляет собой «сборную солянку» из уже применявшихся решений, но они скомпонованы иначе, так что просто подоткнуть старые шланги с проводами не получится.