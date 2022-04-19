США все спланировали. Без России ЕС у них на крючке

"Спланировано, и без Путина. Признайте это". Доцент Хмелар по-новому об Украине

Вашингтон все спланировал, и российская спецоперация на Украине только все для него упростила, заявил словацкий политолог Эдуард Хмелар в интервью Parlamentní listy. По его мнению, нынешняя ситуация устраивает США больше, чем Европу, которая после разрыва всех связей с Россией впадет в тотальную зависимость от Америки.

"Брюссель и Вашингтон просто пользуются огромной стратегической ошибкой, которую допустил Путин в этой геополитической шахматной партии, и они все спланировали без него. Российская спецоперация только упростила ситуацию для них. Уже давно вопрос был лишь в том (я выражусь цинично), кто первым выстрелит", — считает словацкий политолог и аналитик Эдуард Хмелар. "После 1989 года мы совершили одну принципиальную ошибку в отношениях с Россией, похожую на ту, которую допустили после Первой мировой войны страны-победительницы. Они бросили побежденную Германию на произвол судьбы, изолировали ее, и потом там вырос преступный нацистский режим, развязавший еще одну мировую войну", — заявил Хмелар в интервью "Парламентни листы".

Parlamentní listy: На своей странице в "Фейсбуке"* вы написали: "С теми, кто до сих пор, несмотря на множащиеся доказательства, продолжают отрицать, что украинский конфликт — это опосредованная война между США и Российской Федерацией, бессмысленно вести рациональную полемику, потому что они либо не понимают проблемы, либо сознательно служат пропаганде". Могли бы вы коротко объяснить, почему считаете, что конфликт на Украине — опосредованная война Москвы с Вашингтоном?

Эдуард Хмелар: Пентагон сам признает, что отправляет украинцам от восьми до десяти самолетов в день с оружием и боеприпасами. Значит, США участвуют в боевых действиях, пусть и опосредованно, то есть намеренно затягивают кровопролитие чужими руками!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Североатлантический альянс обеспечит масштабное и продолжительное военное присутствие на границах восточного крыла НАТО". Можно быть уверенными, что Брюссель и Вашингтон просто пользуются огромной стратегической ошибкой, допущенной Владимиром Путиным в этой геополитической шахматной партии, и они все спланировали без него. Российская агрессия только упростила ситуацию для них. Уже давно вопрос был лишь в том (я выражусь цинично), кто первым выстрелит, поскольку за это пространство борьба идет уже давно. США преследуют там реальные геополитические интересы, и нынешняя ситуация, несомненно, больше устраивает их, чем Европу. Несомненно, на кону намного-намного большее, чем сама Украина.

— То есть, по-вашему, Брюссель и Вашингтон лишь пользуются просчетом или ошибкой Путина?

— Да, мы видим очередное подтверждение того, что один неверный шаг может принципиально изменить соотношение сил. То, на что Соединенные Штаты еще несколько недель назад не могли повлиять ни давлением, ни угрозами, сегодня можно прекрасно обосновать российскими действиями. Вы еще сказали о Брюсселе. Именно Европейский Союз теряет в этом конфликте, вместе с Украиной, больше других. Я даже опасаюсь, что этот конфликт может лишить Европу значимости в мире. В Чехии и Словакии распространено мнение о том, что Россия постепенно теряет друзей. СМИ мэйнстрима поддерживают иллюзию, что весь мир объединился против России, и она осталась в одиночестве. Но это полный нонсенс.

Обратите внимание, кто проголосовал против или воздержался на голосовании об исключении Российской Федерации из Совета по правам человека ООН. Кроме России, так поступили Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, Мексика, Вьетнам, Эфиопия, Египет, Иран, Конго, Таиланд, Южная Африка и так далее — в общем, самые густонаселенные страны. Всего их было 82, и в них проживают почти четыре миллиарда жителей. Но в наших СМИ можно узнать только о том, что 93 страны проголосовали за наказание Москве. Но более 50-ти государств воздержались от голосования! Так что расклад сил совсем другой, а новости, которые мы слушаем ежедневно, сбивают с толку.

— Вы также говорили, что зарождается коалиция Запада против глобального юга. Как понимать эту формулировку, то есть "глобальный юг"? Кто это, по-вашему?

— Я постараюсь объяснить. Сначала я бы хотел отделить Путина от России, поскольку Путин не вечен. Если Россия полностью отделится и отсоединится от Европы, переориентируется на азиатские государства, такие как Индия и Китай, для нас это может обернуться фактически катастрофой. Ведь с коалицией Россия — Индия — Китай плюс другие дружественные страны типа Индонезии и Бразилии, а это почти три с половиной миллиарда человек, будет непросто конкурировать. Европе это, безусловно, очень навредит, и если она не сплотится и не федерализуется, то превратится в игрока, которого на международной арене никто уже не воспринимает всерьез. Как говорили в Средневековье, Европа — слепая кишка Азии.

— Как связан с будущим Европы разворот России в сторону Азии? К каким фатальным последствиям это может привести?

— Дело, прежде всего, в том, что после экономического разворота России и разрыва всех давних торговых и других связей Европа впадет в тотальную зависимость от Соединенных Штатов. Факт в том, что ЕС все проспал. Я знаю, что у нас подобная точка зрения не приветствуется и считается пророссийской, но если посмотреть на все абсолютно рационально через призму Европы и ее интересов и потребностей, то вы поймете, что я прав.

— Осознал ли это уже кто-то из европейских политиков?

— Насколько мне известно, только французский президент Макрон. Он высказывается в таком духе, но, разумеется, нам неизвестно, насколько это часть его предвыборной кампании. Во Франции проходят президентские выборы, и уже очень скоро мы узнаем, продолжит ли глава этой страны свою прежнюю риторику.

(…)

— Профессор Ян Эйхнер говорит: "Путин сделал американцам большой подарок: он сплотил Запад". Вы согласны?

— В какой-то мере да. Это следует из того, о чем мы уже говорили: Европа стала более зависимой от Соединенных Штатов. Доминирование Америки усиливается, но, с другой стороны, я бы не говорил о сплочении Европы. Но, главное, я не хотел бы делать преждевременные и скоропалительные выводы. На мой взгляд, важно, как будет развиваться ситуация во Франции. Немецко-французский тандем играет ключевую роль. Их поведение кардинально отличается от других стран-членов Европейского Союза, и они проводят собственную независимую политику.

— Все чаще говорят о том, что период, который некоторые называют второй холодной войной, а точнее ее продолжением, уже давно начался. Что вы об этом думаете? Переживаем ли мы сейчас "перезагруженную" холодную войну ХХ века?

— Я неустанно повторяю, что холодная война никогда не закончится. Меняются только ее фазы. После 1989 года мы совершили одну принципиальную ошибку в отношениях с Россией, похожую на ту, которую допустили после Первой мировой войны страны-победительницы. Они бросили побежденную Германию на произвол судьбы, изолировали ее, и потом там вырос преступный нацистский режим, развязавший еще одну мировую войну. С Россией похожая ситуация. После падения коммунизма ее оттесняли и игнорировали, не воспринимали всерьез. При этом русские вплоть до 2007 года (конференция по безопасности в Мюнхене и переломная революционная речь Владимира Путина, на которую, однако, Запад практически не отреагировал) все ждали и спрашивали, что о том или об этом думает Запад, как он отреагирует на их решения и так далее. Вспомним, что в начале своего правления Путин вел себя как союзник Запада, но Запад не воспринимал Россию всерьез и отказывался принять ее в свой круг. В результате наступили изменения, и возник антизападный политический курс.

То есть мы пропустили тот момент, когда с Россией можно было разумно разговаривать.

— Как вы оцениваете возможность отстранения российского президента, скажем, в результате внутреннего переворота в российских властных кругах? По-видимому, сейчас об этом речи не идет, о чем говорят результаты относительно объективных опросов, согласно которым Путин обретает популярность?

— По европейским меркам Путин действительно крайне популярен, и поэтому смена его на посту стала бы настоящим сюрпризом, поскольку как бы абсурдно это ни казалось, но текущий конфликт на Украине только добавил ему популярности.

— А если Владимир Путин проиграет?

— Он не может себе этого позволить. Он должен выйти победителем и сам это прекрасно понимает, а иначе окажется, без сомнений, под угрозой.

— Давайте предположим, что позже удастся внутренним, а может, внешним путем отстранить Путина. Но что за этим последует? Кто его заменит?

— Да, меня пугает именно то, что будет после Путина. Если кто-то считает, что без Путина мы получим новую Россию, то глубоко ошибается.

На смену нынешнему российскому президенту в итоге может прийти намного более радикальный человек, еще более опасный для мира. Эти крайние силы рвутся к власти в России, и Путину самому пришлось их осадить. Он справился.

— Как вы оцениваете позицию Германии, которая как бы балансирует на грани экономической необходимости и нравственных императивов?

— Германия сейчас переживает своего рода интермеццо, и новый канцлер Олаф Шольц пока не слишком проявил себя. Поэтому роль европейского лидера берет на себя Франция. Германия действительно лавирует между защитой собственных интересов и, напротив, некоторыми неблагоприятными последствиями, с этим сопряженными.

Нужно отметить, что акцент Германии на собственных интересах мы видим уже несколько лет. Так, недавно Олаф Шольц заявил, что Германия должна обеспечить и свои оборонные интересы самостоятельно, не полагаясь на НАТО. Сегодня Германия проводит самую независимую политику в ЕС.

— Последний вопрос. Мы не должны забывать еще об одном крупном игроке — Китае, который пока последовательно дистанцируется от России и от Запада. Он ни с кем не хочет связываться. Что это дает Китаю?

— В любом случае — выгоду. Китай практикует эту политику сдержанности и осторожности, поскольку хорошо знает, что в кризис может выиграть больше всех. Еще Генри Киссинджер говорил, что вы не можете выиграть у двух противников одновременно. Но США, что парадоксально, не руководствуются этой мыслью, а вот Китай напротив. Это разумная, логичная и эффективная стратегия.

Томаш Прохазка

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