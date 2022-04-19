Более 11 тысяч военнослужащих примут участие в Параде Победы на Красной площади

В Параде Победы на Красной площади примут участие более 11 тысяч военнослужащих, более 130 единиц техники, а также 77 самолетов и вертолетов. Изюминкой торжества станет пролет восьми истребителей МиГ-29СМТ, которые пролетят строем в виде буквы Z, ставшей символом специальной военной операции на Украине.

Первая открытая репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла 17 апреля в подмосковном Алабино. Здесь, по специальной тренировочной площадке, точно повторяющей размеры Красной площади, прошли 33 парадных расчета. В пешей части участвовали слушатели и курсанты военно-учебных заведений Министерства обороны РФ и других силовых ведомств. Кроме того, отрабатывали четкость и слаженность действий офицеры, сержанты и солдаты воинских частей Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, кадетского корпуса, а также мальчишки и девчонки из "Юнармии", терские и кубанские казаки.

Проход механизированной колонны по традиции открыли легендарные танки победы Т-34. Затем по полигону проехали автомобили повышенной проходимости "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и "Курганец-25". Также в тренировках участвовали танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", тактические ракетные комплексы "Искандер", самоходки "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", системы ПВО "Тор-М2", "Бук-М3", С-400 "Триумф". Также в парадных расчетах были задействованы комплексы ракетных войск стратегического назначения и боевые необитаемые робототехнические комплексы "Уран-9".

В небе над Алабино в парадном строю пролетели 15 вертолетов и 62 самолета. Открыл воздушную часть тренировки тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26. Его сопровождали ударные вертолеты Ми-24. Затем в воздушном строю проследовали вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8 и Ми-24.

После винтокрылых машин строем пролетели самолеты ВСК РФ. В тренировке были задействованы Ил-76, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78. Также в небе над Алабино пролетели истребители Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Впервые на воздушной тренировке восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетели строем в виде буквы Z, которая стала символом специальной военной операции на Украине.

Александр Степанов