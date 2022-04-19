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Путин назвал образцовыми действия 64-й гвардейской мотострелковой бригады

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, назвал образцовыми действия военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и национальных интересов России», — привели в пресс-службе Кремля слова президента России.

Путин также назвал действия личного состава «образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма» и пожелал им и в дальнейшем служить России, обеспечивая безопасность ее граждан.

Ранее в этот же день глава государства присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская».

64-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада — тактическое соединение Сухопутных войск РФ. Она дислоцируется в Хабаровском крае в поселке Князе-Волконское. Находится в составе 35-й общевойсковой армии.

14 апреля командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

28 марта Путин присвоил почетные звания «гвардейских» 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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