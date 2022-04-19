Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й мотострелковой бригаде

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Соответствующий указ опубликован 18 апреля на официальном портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества <...> постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская», — говорится в указе.

64-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада — тактическое соединение Сухопутных войск РФ, дислоцирующаяся в Хабаровском крае в поселке Князе-Волконское. Находится в составе 35-й общевойсковой армии.

14 апреля командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

6 апреля за спасение боевых товарищей санитар спецназа был награжден Георгиевским крестом. По словам врача, они угодили с засаду по дороге в госпиталь и попали под минометный обстрел, во время которого осколками зацепило военнослужащих. Санитар вытаскивал экипаж «Тигра» прямо из-под огня, чтобы доставить в медслужбу. Все солдаты живы, проходят реабилитацию.

2 апреля сообщалось, что в Киевской области, в пункте временной дислокации соединения Воздушно-десантных войск РФ, состоялось награждение российских десантников, отличившихся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

28 марта Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-й бригаде береговой обороны (Черноморский флот).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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