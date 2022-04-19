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РИА Новости

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Балтийском море

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Минный тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Минный тральщик "Александр Обухов" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более 10 кораблей Балтийского флота принимают участие в учениях в Балтийском море, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту.

"В рамках маневров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений", - указано в сообщении.

На флоте уточняют, что в учениях принимают участие корабельные ударные группы и корабельные тральные группы в составе малых ракетных кораблей "Советск", "Одинцово", "Зеленый Дол", "Гейзер", ракетных катеров "Моршанск", "Димитровград", минно-тральных кораблей "Александр Обухов", "Леонид Соболев", "Виктор Сигалов", малых противолодочных кораблей, десантных катеров и различных судов обеспечения.

В ходе учений на флоте отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям "противника", выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота, а также стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности. Экипажи отработают задачи по поиску и уничтожению условной подводной лодки, будут выполнены условные пуски ракетного оружия и отражение массированного налета авиации, уточняется в сообщении.

В учениях задействована морская авиация флота и более тысячи военнослужащих.

Ранее сообщалось, что 15 апреля корабли первой постоянной морской противоминной группы НАТО SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами альянса и странами-партнерами.

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Александр Обухов
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БФ
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