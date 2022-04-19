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Российская газета

Видео: Уничтожение "Искандерами" командного пункта бригады ВСУ

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Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлена работа расчетов ракетного комплекса "Искандер". Наши артиллеристы в ходе военной спецоперации на Украине уничтожили командный пункт механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео показано точное попадание ракеты по командному пункту неприятеля. Отмечается, что данные о цели и ее расположении были получены по разведывательным каналам. После чего было получено подтверждение с помощью технических средств разведки. Только затем расчеты пусковых установок "Искандер" выдвинулись в назначенный район. Ракетчики заняли пусковые позиции и выполнили пуски. "Высокоточным ударом ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны России.

Чуть ранее сегодня на брифинге официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал об успешных пусках "Искандеров". По его словам, ракетами наземного базирования "Искандер" прицельно были атакованы четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.


Иван Петров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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