Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они составят выплату по 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР).

Выплата произойдет единовременно. Данные меры приняты для предоставления дополнительной поддержки военнослужащих, а также их семей. Выплата произойдет единовременно. Данные меры приняты для предоставления дополнительной поддержки военнослужащих, а также их семей. Указ также предусматривает оказание помощи военным пограничных служб ФСБ, получившим ранения в ходе исполнения должностных обязанностей.

«Военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Выделение бюджетных средств будет происходить из ассигнований. Порядок назначения и осуществления единовременных выплат Федеральная служба безопасности должна будет определить в течение семи дней. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространился на действия, происходящие с 24 февраля 2022 года.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. Следственный комитет РФ 14 апреля возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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