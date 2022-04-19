Войти
Известия.ru

Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ

91
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они составят выплату по 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР).

Выплата произойдет единовременно. Данные меры приняты для предоставления дополнительной поддержки военнослужащих, а также их семей. Выплата произойдет единовременно. Данные меры приняты для предоставления дополнительной поддержки военнослужащих, а также их семей. Указ также предусматривает оказание помощи военным пограничных служб ФСБ, получившим ранения в ходе исполнения должностных обязанностей.

«Военнослужащим пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим задачи по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей», — говорится в тексте документа.

Выделение бюджетных средств будет происходить из ассигнований. Порядок назначения и осуществления единовременных выплат Федеральная служба безопасности должна будет определить в течение семи дней. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространился на действия, происходящие с 24 февраля 2022 года.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. Следственный комитет РФ 14 апреля возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области со стороны Украины.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Похожие новости
14.04.2022
Подавленное построение: Россия активизировала удары по украинской ПВО
28.03.2022
ВС России крылатой ракетой "Оникс" уничтожили базу горючего под Николаевом
11.03.2022
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
28.02.2022
Лондону указали на бездарно потраченные на Украину деньги налогоплательщиков
25.02.2022
Минобороны: выход ВС России к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал
19.10.2021
Роль и место новых высокоманевренных соединений в Вооруженных силах Беларуси
17.10.2017
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.04 01:37
  • 1
НАТО должна пригрозить России уничтожением
  • 19.04 01:25
  • 35
Плазму загнали в трубу
  • 19.04 01:22
  • 7
В США оценили российские гранатометы
  • 19.04 01:03
  • 15
Назван возможный срок восстановления ракетного крейсера «Москва»
  • 19.04 00:13
  • 4
Россия создает уникальную авиационную технологию
  • 19.04 00:01
  • 23624
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.04 23:58
  • 35
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 18.04 23:20
  • 10
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 18.04 23:16
  • 29
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 18.04 23:01
  • 15
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.04 17:24
  • 2315
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.04 15:23
  • 15
Турция загнала Запад в угол. Ему придется подчиниться ей
  • 18.04 12:56
  • 6
Авиапрому скомандовали «Ту-Ту»
  • 18.04 12:14
  • 3
"Фарфоровый" удар по позициям националистов показали на видео
  • 18.04 09:03
  • 9
Новейшие бронеавтомобили "Тайфун-У" впервые будут задействованы в параде Победы в Санкт-Петербурге