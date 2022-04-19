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ЦАМТО

США отправят в Индию для оценки два палубных истребителя F-18 "Супер Хорнет"

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Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 апреля. США отправят в Индию два палубных истребителя F-18 "Супер Хорнет" компании Boeing для оценки возможности их эксплуатации на строящемся авианосце класса "Викрант" (Vikrant).

Как сообщает Infodefensa.com, одновременно с той же целью местные власти уже оценивают истребители "Рафаль-M" французской компании Dassault Aviation. Испытания начались в январе на базе "Ханса" в Гоа.

По информации Hindustan Times, французские самолеты показали хорошие результаты в проведенных испытаниях. Тестирование F-18 планируется начать ориентировочно 21 мая также на базе "Ханса" в Гоа.

Как ранее сообщал ЦАМТО, ВМС Индии в рамках межправительственного соглашения с победившей в тендере компанией планируют закупить 26 палубных истребителей для комплектации в будущем авиагруппы первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который планируется ввести в эксплуатацию 15 августа этого года – к Дню 75-летия провозглашения независимости страны.

Имеющийся авианосец ВМС Индии "Викрамадитья" (бывший ТАКР "Адмирал Горшков") в настоящее время оснащен истребителями МиГ-29К российского производства. Ожидается, что в дальнейшем авианосцы собственной постройки будут комплектоваться палубными истребителями LCA "Теджас" национального производства, а до этого планируется закупка новых самолетов во Франции, либо в США.

После более чем годичного ремонта и технического обслуживания авианосец "Викрамадитья" скоро вернется в строй. Одновременно, достроенный "Викрант", как ожидается, в конце года приступит к всесторонним ходовым испытаниям с истребителями МиГ-29К на борту.

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Страны
Индия
США
Франция
Продукция
F-18
Rafale
Адмирал Горшков
МиГ-29К
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Boeing
Dassault
Проекты
22350
Авианосец
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